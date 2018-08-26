HABER

ABD'li Koalisyon Temsilcisi Roebuck: DEAŞ kalıcı olarak bitene kadar Suriye'deyiz

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

 ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'nun temsilcilerinden, ABD'nin eski Bahreyn Büyükelçisi William Roebuck, DEAŞ terör örgütü kalıcı olarak bitirilinceye kadar Suriye'de kalmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD'li Koalisyon Temsilcisi Roebuck: DEAŞ kalıcı olarak bitene kadar Suriye'deyiz

DİYARBAKIR, (DHA)- ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'nun temsilcilerinden, ABD'nin eski Bahreyn Büyükelçisi William Roebuck, DEAŞ terör örgütü kalıcı olarak bitirilinceye kadar Suriye'de kalmaya devam edeceklerini söyledi.
Suriye'nin kuyezinde Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) son dönemde rejimle görüşmeye başlamasının ardından ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu yetkililerinin bu bölgelere ziyaretlerinin arttığı belirtildi. Daha önce DSG'nin kontrolündeki Menbiç ve Kobani'yi ziyaret eden DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'nun temsilcilerinden olan ABD'nin eski Bahreyn Büyükelçisi William Roebuck, dün de Haseki'nin Şedade ilçesini ziyaret etti. Kürt sitelerinde yer alan habere göre, burada yerel yöneticilerle konuşan William Roebuck, basına kapalı görüşmeden sonra açıklama yaptı.
William Roebuck, ABD Başkanı Donald Trump'un belirtiği gibi DEAŞ kalıcı olarak bitene kadar Suruiye'de kalmaya devam edeceklerini söyledi. Toplantıda sağlık, eğitim ve bölge elektriği gibi ana sorunları değerlendirdiklerini, DEAŞ'ın bölgede yok edilmesinin ardından halka bir an önce huzurlu ve güvenli bir ortam sunmak istediklerini söyleyen Roebuck, "DEAŞ, Suriye’nin tamamından söküp atılıncaya kadar buradayız. Burada daha çok işimiz var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

ABD'li Koalisyon Temsilcisi Roebuck: DEAŞ kalıcı olarak bitene kadar Suriye'deyizABD'li Koalisyon Temsilcisi Roebuck: DEAŞ kalıcı olarak bitene kadar Suriye'deyiz

PARTNER90'ların efsanesi Yıldo'nun son hali herkesi şaşkına çevirdi!90'ların efsanesi Yıldo'nun son hali herkesi şaşkına çevirdi!
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Turgutlu'da 6 noktada yangın; 1 hektar tarım alanı ve 2 hektar makilik kül olduTurgutlu'da 6 noktada yangın; 1 hektar tarım alanı ve 2 hektar makilik kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.