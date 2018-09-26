ABD'li komedyen Cosby'e hapis cezası

NORRISTOWN (AA) - ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 2004 yılında Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel tacizde bulunmaktan 3 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Montgomery şehrinde görülen davada, cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan 81 yaşındaki ünlü komedyen Cosby'e 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.
Cosby kararı temyize götürecek. Temyiz Mahkemesi son kararı verecek ve karar verilene kadar Cosby hapiste kalacak.
Hapis cezasının yanı sıra "cinsel saldırgan" olarak kayıt altına alınmasına karar verilen Cosby'nin 25 bin dolar para cezası ödemesine de hükmedildi.
Mahkeme, Cosby'nin avukatlarının kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.
Ünlü komedyenin duruşma boyunca söz almadığı ve tebessüm ettiği belirtildi.
Cosby'nin 2016 yılında, Temple Üniversitesi çalışanı Constand'a cinsel tacizde bulunmaktan yargılanmasına karar verilmişti. Mahkemede şikayeti okunan kadın, ünlü oyuncunun kendisine Philadelphia'daki evinde 3 mavi hap verdiğini, haplar nedeniyle bilincini kaybettiğini ve Cosby'nin tacizine maruz kaldığını öne sürmüştü.
Bill Cosby'nin avukatları, suçlamaları ispatlayacak hiçbir delilin mahkemeye sunulmadığını savunarak, davanın düşürülmesini talep etmişti.
Hakim ise Cosby'nin atılı suçtan yargılanmasına karar vermişti.
Daha önce cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Oyuncunun onlarca kadının iddiaları üzerine çok sayıda başka davayla da karşı karşıya kalabileceği kaydediliyor.
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