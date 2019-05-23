ABD'li komutan Hurst: Dünyada mevcut olan problemlere hiçbir ülke tek başına karşı koyamaz

Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst, dünyada mevcut olan problemlere hiçbir ülkenin tek başına karşı koyamayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izniyle İncirlik Hava Üssü’nde bulunan ABD askeri gücü, NATO müttefiklerimizle bu bölgenin savunmasına yardımcı olmak, gerektiğinde tehditlere karşı koymak ve küresel harekatlara destek sağlamak açısından bir sembol olmuştur. Bunu sizin, Türkiye’nin yardımı olmadan yapamayız" dedi.

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst, gazeteciler ile ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez'in özel konutunda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İftar öncesi gazetecilere açıklama yapan Alejandro Baez, ABD Adana Konsolosluğu'nun kurulduğu 1961 yılından bu yana Amerikalı diplomatlar ve ailelerinin Adanalılar tarafından içtenlikle karşılandığı için teşekkür etti. Topluma pozitif yönde katkıda bulunmak için gayret etmeye devam ettiklerini belirten Baez, "Konsolosluk bölgemizde yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret ederek onların şehirleri için planlarını öğreniyor ve ortak program yapmak için elimizi uzatıyoruz. ABD değişim programları için adayları ve Büyükelçilik hibe yarışması için başvuruları değerlendiriyoruz. Bu iki program, yerel liderlerin ve organizasyonların küresel ağlar kurmalarına ve halihazırdaki işlerini desteklemek için kaynaklar bulmalarına yardım ediyor" dedi.

'DÜNYADA MEVCUT OLAN PROBLEMLERE HİÇBİR ÜLKE TEK BAŞINA KARŞI KOYAMAZ'

ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst ise bu yaz konsolosluk çalışanlarıyla birlikte ekibin değişeceğini ve komuta devir teslimi yapacaklarını belirtti. Kentten ayrılacağı için üzgün olduğunu ve Atatürk'ü anma töreninden, lezzetli Adana kebabına kadar pek çok şeyi hiç unutmayacağını vurgulayan Hurst, şunları söyledi:

"Bugün dünyada mevcut olan problemlere hiçbir ülke tek başına karşı koyamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izini ile burada İncirlik Hava Üssü’nde bulunan Amerika Birleşik Devletlerinin askeri gücü NATO müttefiklerimizle bu bölgenin savunmasına yardımcı olmak, gerektiğinde tehditlere karşı koymak ve küresel harekatlara destek sağlamak açısından bir sembol olmuştur. Bunu sizin, Türkiye’nin yardımı olmadan yapamayız. Geçen temmuz ayında buraya atandığımdan bugüne kadar, toplumunuz beni çok dostça karşıladı ve destek verdi. Türk dostlarımızla yanyana çalışmak, harekat yeteneğimizin ve İttifak birliğimizin temelidir. Küresel iletişim ağı kurmak ve sürekli dostluklar sağlama fırsatı hepimizin yararınadır. Üs içerisinde beraber çalıştığımız Türk arkadaşlarımızın kültürünüzü bizimle paylaşması bize büyük yararlar sağlamakta ve herkesin yararına olan kararlar almamızda çok yardımcı olmaktadır."