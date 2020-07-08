ABD’li Komutan Irak’ta Askeri Varlığın Sürmesi Konusunda İyimser

ABD’nin altı ay önce Bağdat’ta İranlı general Kasım Süleymani’yi hedef aldığı saldırı Irak’ta tepkiye neden olmuş, ABD askerlerinin tamamının ülkeden çekilmesi çağrıları yükselmişti.

Ortadoğu’daki ABD güçlerinin en üst düzey komutanı olan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie, Irak’ta eskisine göre daha küçük ancak kalıcı bir grup asker tutuma konusunda iyimser konuştu.

McKenzie, Salı günü Irak’ın yeni başbakanı Mustafa Kazımi ile yaptığı görüşmenin ardından Iraklılar’ın IŞİD’in ülkeyi yeniden kontrol altına almasını önlemek için çalışan ABD’yi ve koalisyon birliklerini memnunlukla karşılayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Görüşmenin ardından gazetecilere telefondan açıklama yapan McKenzie,‘‘Hemen ayrılmamızın istendiği bir durum sezmiyorum ve bundan da oldukça eminim’’ dedi.

McKenzie, ‘‘Irak’ta yabancı asker varlığına ihtiyaç var. Bu, şu anki kadar fazla sayıda mı olur bilmiyorum, çünkü bu nihai olarak askeri değil, siyasi bir karar. Ancak bence Iraklılar, onlar için yaptıklarımızı biliyor, bunu memnunlukla karşılıyor ve buna değer veriyor’’ diye konuştu.