ABD'li komutan: IŞİD'le savaş sona ermekten çok uzak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel IŞİD'e karşı verilen savaşın sona ermekten çok uzak olduğunu söyledi. Suriye'deki ana üsleri yok edilmiş olmasına rağmen cihatçıların yeniden güçlenmeye hazır olduğunu dile getiren Votel, "Halifeliği fiziksel olarak azaltmak büyük bir askeri başarı. Ancak IŞİD ve şiddet yanlısı aşırıcılığa karşı savaş sona ermekten çok uzak ve görevimiz hâlâ aynı" diye konuştu.

Votel, IŞİD militanlarının sahadaki durumuna ilişkin de bilgi verdi. Votel, örgütün kontrolündeki son bölgelerden çıkarılan IŞİD'lilerin radikalleşmiş bir şekilde varlığını sürdürdüğünü söyledi. Votel, "Büyük ölçüde dağılmış ve bölünmüş örgüte yönelik operasyonu sürdürmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Votel, Suriye'deki yabancı IŞİD'lilerin ve ailelerinin gizli bir sorun teşkil ettiğine de dikkat çekti. ABD'li orgeneral, "Bana göre bu ciddi bir kuşak problemi. Eğer iyi bir şekilde ele alınmazsa geleceğe yönelik aşırıcılığın tohumlarını ekebilir" değerlendirmesini yaptı.