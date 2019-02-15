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ABD’li Komutan Trump’ın Suriye'den Çekilme Kararını Eleştirdi

15.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Başkan Donald Trump’ın Suriye'den asker çekme kararını doğru bulmadığını söyledi. Votel, IŞİD'in tamamen yenilmediği uyarısında bulundu

ABD’li Komutan Trump’ın Suriye'den Çekilme Kararını Eleştirdi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Başkan Donald Trump’ın Suriye'den asker çekme kararını doğru bulmadığını söyledi. Votel, IŞİD'in tamamen yenilmediği uyarısında bulundu.

ABD’nin Ortadoğu operasyonlarının bir numaralı komutanı olan Votel, Umman'dan haber kanalı CNN’in sorularını yanıtladı. Başkan Donald Trump’ın kararını eleştiren Votel, Suriye’de sahadaki ABD destekli güçlerin tek başlarına IŞİD’le başa çıkamayacağını savundu.

Votel, ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili, "O dönemde askeri açıdan tavsiyem bu olmazdı. Açıkçası ben bu öneride bulunmazdım. IŞİD'in hala liderleri, savaşçıları, destekçileri ve kaynakları bulunuyor. Dolayısıyla bu şebekeyi kovalamak için için askeri baskıyı sürdürmemiz gerek" dedi.

Joseph Votel ayrıca, IŞİD'in artık bir tehdit oluşturmadığından emin olursa ancak, örgütün mağlup edildiğini ilan edebileceğini belirtti.

Votel " 'Onları yendik' demem için, IŞİD'in ABD veya müttefiklerimize saldırı planlama ya da düzenleme kapasitesi kalmadığı anlamına geldiğinden emin olmak isterim. Örgütün hala çok güçlü bir ideolojisi var, bu nedenle etkili olabilirler’’ dedi.

Votel sahadaki ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili de ‘’Hazır değiller’’ yorumunda bulundu.

CENTCOM komutanı, ‘’Hala bizim kapasitemize ve yardımımıza ihtiyaçları var’’ dediği yerel güçlerle ilgili, ‘’Biz IŞİD’in, Irak güvenlik güçleri ya da Suriye Demokratik Güçlerince kontrol altına alınmasından yanayız. Bizim yardımımız olmaksızın bu mümkün olursa, IŞİD’i yenilgiye uğratma misyonumuzu başarıyla tamamladığımızın bir başka kilit göstergesi gerçek olmuş olacak’’ diye konuştu.

CENTCOM komutanı daha önce de, Suriye'den çekilme kararı konusunda kendisine danışılmadığını söylemişti.

Çekilme kararı nedeniyle Trump ile ters düşen Savunma Bakanı James Mattis de istifa etmişti.

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