ABD’li Komutan Trump’ın Suriye'den Çekilme Kararını Eleştirdi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Başkan Donald Trump’ın Suriye'den asker çekme kararını doğru bulmadığını söyledi. Votel, IŞİD'in tamamen yenilmediği uyarısında bulundu.

ABD’nin Ortadoğu operasyonlarının bir numaralı komutanı olan Votel, Umman'dan haber kanalı CNN’in sorularını yanıtladı. Başkan Donald Trump’ın kararını eleştiren Votel, Suriye’de sahadaki ABD destekli güçlerin tek başlarına IŞİD’le başa çıkamayacağını savundu.

Votel, ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili, "O dönemde askeri açıdan tavsiyem bu olmazdı. Açıkçası ben bu öneride bulunmazdım. IŞİD'in hala liderleri, savaşçıları, destekçileri ve kaynakları bulunuyor. Dolayısıyla bu şebekeyi kovalamak için için askeri baskıyı sürdürmemiz gerek" dedi.

Joseph Votel ayrıca, IŞİD'in artık bir tehdit oluşturmadığından emin olursa ancak, örgütün mağlup edildiğini ilan edebileceğini belirtti.

Votel " 'Onları yendik' demem için, IŞİD'in ABD veya müttefiklerimize saldırı planlama ya da düzenleme kapasitesi kalmadığı anlamına geldiğinden emin olmak isterim. Örgütün hala çok güçlü bir ideolojisi var, bu nedenle etkili olabilirler’’ dedi.