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ABD’li komutandan İdlib uyarısı

04.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford İdlib operasyonunun insani krize yol açacağı uyarısında bulundu.

ABD’li komutandan İdlib uyarısı

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford İdlib operasyonunun insani krize yol açacağı uyarısında bulundu.

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