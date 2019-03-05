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ABD’li Komutandan Türkiye’ye S-400 ve F-35 Mesajı

05.03.2019 19:40 | Son Güncelleme

ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye tedarik edilmemesi yönünde tavsiyede bulundu

ABD’li Komutandan Türkiye’ye S-400 ve F-35 Mesajı

ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda senatörlerden gelen soruları cevapladı. Oturumda Türkiye de gündeme geldi. Scaparrotti, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye tedarik edilmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

ABD Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu’ndaki oturumda Türkiye ve Amerika arasındaki askeri ilişkiler ve iki ülke arasındaki görüş ayrılıkları da gündeme geldi. Amerika’nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı Curtis Scaparrotti “Türkiye’yle askeri düzeyde iyi, çok güçlü ilişkilerimiz var. Bazı görüş ayrılıklarımız da var bildiğiniz gibi. Ama dürüst ve samimi şekilde görüşüyoruz. Şu aşamada karşılıklı çıkarlar bağlamında çalışma konusunda çok başarılı olduk” diye konuştu.

Oturumda Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi de gündeme geldi. Amerika’nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, “Bu Türkiye için büyük bir karar. Ben liderlerimizin de yaptığı gibi onlarla bizzat konuştum. Rus sisteminin alınması konusunu bir daha değerlendirmelerini umuyorum” dedi.

Orgeneral Scaparrotti, “Benim vereceğim en iyi askeri tavsiye Rus sistemleriyle çalışan bir müttefike bizim de F-35 uçaklarını vermememiz yönünde olacaktır” ifadesini kullandı.

Türkiye ise bugüne kadar hem Cumhurbaşkanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı seviyesinde yapılan açıklamalarda Rusya’yla S-400 anlaşmasından geri dönülemeyeceği mesajını vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye ve ABD’nin, Washington’dan Ankara’ya Patriot füze savunma sistemi satışı konusunda müzakerelere başladığını açıklamış, Rusya’dan S-400 alımının iptal edilmesinin mümkün olmadığını da belirtmişti.

Amerikan tarafı, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımına şiddetle karşı çıkıyor ve bunu NATO hava savunma sistemlerine entegre edemeyeceği uyarısında bulunuyor. Başkan Donald Trump en son, Türkiye’nin S-400 alımı konusunda Dışişleri ve Savunma Bakanları’nın güncel bir rapor sunmasına kadar Ankara’ya NATO programı kapsamında F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesini içeren bir tasarıyı imzalamıştı.

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