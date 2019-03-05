ABD’li Komutandan Türkiye’ye S-400 ve F-35 Mesajı

ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda senatörlerden gelen soruları cevapladı. Oturumda Türkiye de gündeme geldi. Scaparrotti, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye tedarik edilmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

ABD Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu’ndaki oturumda Türkiye ve Amerika arasındaki askeri ilişkiler ve iki ülke arasındaki görüş ayrılıkları da gündeme geldi. Amerika’nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı Curtis Scaparrotti “Türkiye’yle askeri düzeyde iyi, çok güçlü ilişkilerimiz var. Bazı görüş ayrılıklarımız da var bildiğiniz gibi. Ama dürüst ve samimi şekilde görüşüyoruz. Şu aşamada karşılıklı çıkarlar bağlamında çalışma konusunda çok başarılı olduk” diye konuştu.

Oturumda Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi de gündeme geldi. Amerika’nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, “Bu Türkiye için büyük bir karar. Ben liderlerimizin de yaptığı gibi onlarla bizzat konuştum. Rus sisteminin alınması konusunu bir daha değerlendirmelerini umuyorum” dedi.