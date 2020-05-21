ABD’li Kongre Üyelerinden TikTok CEO’suna Mektup

Temsilciler Meclisi’nin önde gelen iki Cumhuriyetçi üyesi, popüler sosyal medya uygulaması TikTok’un kurucusuna bir mektup yazarak çocuklarla ilgili verilerin yasa dışı şekilde kullanılması olasılığını ve uygulamanın Çin hükümetiyle bağlantısını sordu.
Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Greg Walden ve tüketici alt komitesinin kıdemli üyesi Cathy McMorris Rodgers, Amerikalı kullanıcılar hakkında hangi bilgilerin toplandığı ve hangi verilerin Çin Komünist Partisi ya da diğer devlet kurumlarıyla paylaşıldığı sorusunu yöneltti. Ayrıca Amerikalılar’la ilgili bilgilerin saklanıp saklanmadığı da mektupta gündeme getirilen sorular arasındaydı.
Kongre üyeleri kaleme aldıkları mektupta, ‘’TikTok’un Çin’le yakın olduğu görülen ilişkilerinin uygulamanın bilgi toplama faaliyetleriyle ilgili kaygı uyandırdığını, bunların arasında ABD’lilerle ilgili hangi bilgilerin toplandığı ve bu bilgilerle ne yapıldığının da olduğunu’’ belirtti.
TikTok CEO’su ve ByteDanse şirketinin sahibi Zhang Yiming’e hitaben yazılan mektupla ilgili henüz TikTok’tan bir yanıt gelmedi.
TikTok’la ilgili güvenlik kaygıları uzun süredir devam ediyor. Aralık ayında ABD donanması sosyal medya uygulamasının devlete ait mobil sistemlerde kullanılmasını yasaklamış ve uygulamanın siber güvenlik tehdidi oluşturduğunu bildirmişti.
Kongre üyeleri ayrıca TikTok’a çocuklarla ilgili verilerin nasıl kullanıldığıyla ilgili de bir dizi soru yöneltti. Bunlar arasında Federal Ticaret Komisyonu çatısı altında yapılan bir anlaşma uyarınca yasa dışı olarak toplanan verilerin yok edilip edilmediği de yer alıyor.
Aralarında Reklamsız Çocukluk Kampanyası ve Dijital Demokrasi Merkezi gibi kuruluşların bulunduğu 20 gruptan oluşan bir koalisyon, 14 Mayıs’ta Federal Ticaret Komisyonu’na TikTok hakkında 13 yaşından küçük çocukların bilgilerini ailelerinin rızası dışında topladığı suçlamasında bulunmuştu.
Mahremiyetin korunmasını savunan gruplar çocukların TikTok’u ailelerinin izni olmadan kullanmasının kolay olduğu belirtiyor. 20 grup tarafından yapılan ortak açıklamada, çocukların sahte doğum tarihiyle üye olarak, uygulamanın sınırlama olmayan yetişkin versiyonunu kullanabilecek olmasından duydukları kaygıyı belirtilmişti.