ABD’li Kongre Üyelerinden TikTok CEO’suna Mektup

Temsilciler Meclisi’nin önde gelen iki Cumhuriyetçi üyesi, popüler sosyal medya uygulaması TikTok’un kurucusuna bir mektup yazarak çocuklarla ilgili verilerin yasa dışı şekilde kullanılması olasılığını ve uygulamanın Çin hükümetiyle bağlantısını sordu.

Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Greg Walden ve tüketici alt komitesinin kıdemli üyesi Cathy McMorris Rodgers, Amerikalı kullanıcılar hakkında hangi bilgilerin toplandığı ve hangi verilerin Çin Komünist Partisi ya da diğer devlet kurumlarıyla paylaşıldığı sorusunu yöneltti. Ayrıca Amerikalılar’la ilgili bilgilerin saklanıp saklanmadığı da mektupta gündeme getirilen sorular arasındaydı.

Kongre üyeleri kaleme aldıkları mektupta, ‘’TikTok’un Çin’le yakın olduğu görülen ilişkilerinin uygulamanın bilgi toplama faaliyetleriyle ilgili kaygı uyandırdığını, bunların arasında ABD’lilerle ilgili hangi bilgilerin toplandığı ve bu bilgilerle ne yapıldığının da olduğunu’’ belirtti.

TikTok CEO’su ve ByteDanse şirketinin sahibi Zhang Yiming’e hitaben yazılan mektupla ilgili henüz TikTok’tan bir yanıt gelmedi.