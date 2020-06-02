ABD'li Milletvekilinden Polislerin Dokunulmazlığına Karşı Tasarı

Amerika’da siyah George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından protestolar büyümeye devam ederken Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash, polislerin dokunulmazlığına karşı yeni yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor.

Michigan eyaletinden bağımsız muhafazakar Kongre üyesi Justin Amash’ın hazırladığı tasarıda, medeni hakların ihlal edildiği durumlarda bile emniyet görevlilerine siviller tarafından dava açılmasını engelleyen kanunun değiştirilmesi öneriliyor.

Emniyet mensupları, mevcut dokunulmazlık yasası kapsamında polis şiddetine maruz kalanlar ve ailelerinin karşılaştıkları hak ihlaline karşı açtıkları tazminat davalarında büyük oranda korunuyor.

Amash, tasarıyla ilgili olarak Kongre üyelerine yazdığı bir mektupta, “George Floyd’un vahşice öldürülüşü, uzun zamandır süregelen ve polisin korkunç bir şekilde görevi kötüye kullandığı olayların en son örneği. Bu gidişat devam ediyor çünkü polisler yasal, siyasal ve kültürel olarak yalıtılmış durumda. Bu değişmeli ki bu tür olaylar son bulsun” dedi.