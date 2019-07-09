ABD’li Milyarder Başkan Adaylığı Yarışında 

Başkan Trump’ın görevden azledilmesi için Demokratlar’a baskı yapan milyarder Tom Steyer, Demokrat Parti’den başkan adayı olmak için yarışa katılacağını açıkladı.
62 yaşındaki Steyer kendini “siyasetin dışında” olarak değerlendiriyor ve kurumsal şirketlerin siyasette fazla alan bularak etkili olmasını eleştiriyor.
Adaylığını açıkladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videosunda Steyer, diğer Demokratlar’ın iyi fikirleri olduğunu söylüyor, “ancak bunları yapmak, düşman kurumsal şirketlerin demokrasimizi ele geçirmesine engel olmadan mümkün olmayacak” diyor.
Steyer videoda, “Eğer şirketlere siyasete girme hakkı sınırsız olarak tanınırsa her şeyi mahvederler çünkü onlar yalnızca kar sağlamaya bakıyor” ifadelerini kullanıyor.
20’den fazla Demokrat, Trump’a iki dönem başkanlık yaptırmamak umuduyla Demokrat Parti’den başkan adaylığı için yarışıyor. Steyer’ın adaylığı diğerlerine oranla daha geç geldi. Demokrat Partili aday adayları ilk televizyon tartışmalarını 27-28 Temmuz günlerinde yapmıştı.
Steyer’ın adaylığının geç gelmesinin daha kısıtlı bir uzman havuzu içinden kendisine bir ekip seçmesi ve Eylül’de yapılacak tartışmalar için daha katı kısıtlamalara uyması gibi zorlukları beraberinde getiriyor.
Steyer’ın serveti 1980’lerin ortasında yatırım şirketi Faralon Capital Management’ı kurmasının ve girişim sermayesi şirketi Hellman & Friedman’a ortak olmasının ardından Forbes dergisine göre 1,6 milyar dolara ulaştı.
Steyer daha önce yaptığı açıklamalarda 2020 seçimlerinde aday olmayı es geçeceğini, bunun yerine Trump’ın azledilmesi çabalarına ve Demokratlar’ın Kongre’ye seçilmesine odaklanacağını belirtmişti.
Steyer son on yıldır Demokratlar’ın bağış toplaması için çalışan önemli isimlerden biri. 2013’te kurduğu kar amacı gütmeyen NextGen adlı organizasyon seçimlere milyonlarca dolar yatırdı, iklim değişikliği, göç ve düşük maliyetli sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda çalışmalar yürüttü.
2018 seçimlerine 120 milyon dolar harcadığını söyleyen Steyer, faydalanılmayan bir kaynak olarak gördüğü genç seçmenlerin seçime katılım oranının artması için çalıştı. 2016 seçimlerineyse 90 milyon dolardan fazla ayırarak Demokrat aday Hillary Clinton’a destek verdi.
İlk anketler çevreci ve yardımsever Steyer’ın diğer Demokratlar’ın gerisinde kaldığını gösteriyor.
Steyer’ın kampanyası siyasette kurumsal şirketlerin etkisinin azaltılması ve iklim değişikliği konularına odaklanacak. Steyer, destekçilerinin karşısına ilk olarak en erken oy kullanan eyaletler olan Güney Carolina, kararsız eyaletlerden Ohio ve delege sayısı yüksek California’da çıkacak.
Steyer’in adaylığıyla beraber, Demokrat Parti aday adaylarından biri de yarıştan çekileceğini açıkladı.
Demokrat Eric Swalwell yarışı erken bıraktı
Yarışı en erken bırakan aday California’nın kuzeyinde bir bölgeyi temsil eden Kongre üyesi Eric Swalwell oldu. Başkanlık için yarışmaktan vazgeçtiğini açıklayan Swalwell bunun yerine Temsilciler Meclisi’nde beşinci dönem için yarışacağını bildirdi.
Nisan ayında seçim yarışına girdiğini açıklamasının ardından Swalwell anketlerin en alt sıralarında yer alıyordu.
Swalwell, Miami’de Demokrat aday adayları arasında yapılan tartışmada eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’a bayrağı daha genç birine devretmesi için yüklenmiş ancak bu da ona beklediği desteği sağlamamıştı.
38 yaşındaki Swalwell, 37 yaşındaki Indiana eyaleti South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve yine 37 yaşındaki Hawaii temsilcisi Tulsi Gabbard’la birlikte Demokrat Parti’nin en genç aday adaylarındandı.
Swalwell Kongre’de 2012’den bu yana Kuzey California’yı temsil ediyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun da üyesi olan Swalwell, kablolu tv kanallarında sık sık Rusya soruşturması konusunda boy göstermişti.
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