ABD’li Milyarder Başkan Adaylığı Yarışında 

20’den fazla Demokrat, Trump’a iki dönem başkanlık yaptırmamak umuduyla Demokrat Parti’den başkan adaylığı için yarışıyor. Steyer’ın adaylığı diğerlerine oranla daha geç geldi. Demokrat Partili aday adayları ilk televizyon tartışmalarını 27-28 Temmuz günlerinde yapmıştı.

Steyer videoda, “Eğer şirketlere siyasete girme hakkı sınırsız olarak tanınırsa her şeyi mahvederler çünkü onlar yalnızca kar sağlamaya bakıyor” ifadelerini kullanıyor.

Adaylığını açıkladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videosunda Steyer, diğer Demokratlar’ın iyi fikirleri olduğunu söylüyor, “ancak bunları yapmak, düşman kurumsal şirketlerin demokrasimizi ele geçirmesine engel olmadan mümkün olmayacak” diyor.

62 yaşındaki Steyer kendini “siyasetin dışında” olarak değerlendiriyor ve kurumsal şirketlerin siyasette fazla alan bularak etkili olmasını eleştiriyor.

Başkan Trump’ın görevden azledilmesi için Demokratlar’a baskı yapan milyarder Tom Steyer, Demokrat Parti’den başkan adayı olmak için yarışa katılacağını açıkladı.

Steyer’ın adaylığının geç gelmesinin daha kısıtlı bir uzman havuzu içinden kendisine bir ekip seçmesi ve Eylül’de yapılacak tartışmalar için daha katı kısıtlamalara uyması gibi zorlukları beraberinde getiriyor.

Steyer’ın serveti 1980’lerin ortasında yatırım şirketi Faralon Capital Management’ı kurmasının ve girişim sermayesi şirketi Hellman & Friedman’a ortak olmasının ardından Forbes dergisine göre 1,6 milyar dolara ulaştı.

Steyer daha önce yaptığı açıklamalarda 2020 seçimlerinde aday olmayı es geçeceğini, bunun yerine Trump’ın azledilmesi çabalarına ve Demokratlar’ın Kongre’ye seçilmesine odaklanacağını belirtmişti.

Steyer son on yıldır Demokratlar’ın bağış toplaması için çalışan önemli isimlerden biri. 2013’te kurduğu kar amacı gütmeyen NextGen adlı organizasyon seçimlere milyonlarca dolar yatırdı, iklim değişikliği, göç ve düşük maliyetli sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda çalışmalar yürüttü.

2018 seçimlerine 120 milyon dolar harcadığını söyleyen Steyer, faydalanılmayan bir kaynak olarak gördüğü genç seçmenlerin seçime katılım oranının artması için çalıştı. 2016 seçimlerineyse 90 milyon dolardan fazla ayırarak Demokrat aday Hillary Clinton’a destek verdi.