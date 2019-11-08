ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışına katılmayı düşünüyor

Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg'ün 2020 ABD başkanlık yarışına katılmayı gözden geçirdiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bloomberg, Demokrat Partiden başkan aday adayı olmayı değerlendiriyor.

Bloomberg'ün Demokrat Partideki mevcut aday adaylarının ABD Başkanı Donald Trump'u yenemeyeceğinden endişe duyduğu için aday olmayı düşündüğü belirtildi.

Bloomberg'ün başkanlık yarışına girebilmek için bugün Alabama eyaleti ön seçimine başvuru yapmasının beklendiği ifade edildi.

Michael Bloomberg'in daha önce yapmış olduğu ''Hayatımın çoğunu üyesi olarak geçirdiğim Demokrat Partiye yeniden kaydoldum.'' açıklaması da , 2020 ABD Başkanlık seçimleri için attığı ilk adım olarak yorumlanmıştı.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

Demokratlar arasında en popüler isim olarak eski Başkan Yardımcısı Joe Biden öne çıkıyor ancak anketler Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren'ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor. Biden ve Warren'ı, Vermont Senatörü Bernie Sanders izliyor.