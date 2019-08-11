ABD'li milyarder Epstein'ın hücresinde ölümü tartışma yarattı

Epstein'a cinsel istismar suçlamasında bulunan bazı isimler, ABD'li milyarderin arkadaş ve tanıdıklarının da istismarına uğradıklarını iddia etmişlerdi. Bu nedenle Epstein'ın, başka ünlü kişilerin adlarının ortaya çıkmasının engellenmesi için öldürülmüş olabileceğine dair komplo teorileri ortaya atıldı. Twitter'da #EpsteinMurder (Epstein Cinayeti) etiketi kısa sürede TT oldu.

Birçok siyasetçi cevaplanması gereken sorular olduğuna dikkat çekti.ABD'de kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan yatırım fonu yöneticisi Jeffrey Epstein'ın New York'ta cezaevindeki hücresinde ölü bulunması, tartışma ve komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

Komplo teorilerine destek verenler arasında ABD Başkanı Trump da yer aldı. Trump, "Epstein, Bill Clinton hakkında bilgi sahibiydi ve şu an ölü" diye tweet atan ABD'li komedyen Terrence Williams'ın paylaşımını RT'ledi. ABD Başkanı ayrıca, "Bill Clinton dâhil üst düzey Demokratlar, Jeffrey Epstein'ın 'pedofili adasına' özel ziyaretlerde bulundu" iddiası ortaya atılan bir paylaşımı RT'ledi.

"Epstein ne biliyordu?"

Demokrat Partili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birçoğumuzun bilmek istediği şu: Epstein ne biliyordu?" ifadesini kullandı. De Blasio, "Kaç milyoner ve milyarder daha bu yasa dışı eylemlerin bir parçasıydı?" diye ekledi. New York Belediye Başkanı daha önce attığı bir tweet'te, "Dünyanın en zengin bazı insanları korkunç bir suç işledi. Jeffrey Epstein öldüğü için bu işten sıyrıldıklarını düşünüyorlarsa, tamamen yanılıyorlar" demişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cevaplara ihtiyacımız var. Hem de çok fazla cevaba" ifadesini kullandı.