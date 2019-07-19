ABD'li milyarder Epstein'ın kefalet talebi reddedildi

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın kefalet talebi reddedildi.

Davaya bakan Bölge Hakimi Richard M. Berman, Epstein'ın topluma, özellikle de davadaki mevcut ve hala öne çıkabilecek potansiyel kurbanlara yönelik tehlike teşkil ettiğini ve ülkeden kaçmak için büyük zenginliğini ve engin kaynaklarını kullanabileceğini belirtti.

Kefalet talebinin ret gerekçesinde ayrıca Epstein'ın zengin yaşam tarzı, yabancı ülkelerdeki konutları ve özel jetleri nedeniyle kaçma riski bulunduğuna da dikkati çekildi.

Epstein'ın avukatları, müvekkillerinin teminat olarak 559 milyon dolarlık servetini güvence için vermeye razı olduğunu, yargılanma sürecinde New York’taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulmasını talep etmişti.

Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutulan Epstein’ın malikanesinde 6 Temmuz’da yapılan aramada nakit para yığını, düzinelerce elmas ve sanık için düzenlenmiş sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarının ele geçirildiği belirtilmişti.