ABD'li milyarder Epstein'ın ölümünde cinayet şüphesi

ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hapisanedeki hücresinde intihar eden ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein'ın öldürülmüş olabileceği iddia edildi.

Epstein'in kardeşi tarafından ölümünü araştırmak üzere özel görevlendirilen New York Adli Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden, Epstein'ın vücudunda intihar ile çelişen ve cinayete dair işaretler olduğunu söyledi.

Fox TV'de bir programa katılan Baden, "Delillerin intihardan daha çok cinayete işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü (alt çene ve gırtlak arasında bulunan) hyoid kemiğinde, özellikle tiroid kıkırdağında intihar için olağandışı sayılan ve boğulmaya işaret eden 3 kırık var." diye konuştu.

Baden, "Bu üç kırık, kendini asarak gerçekleştirilen intiharlarda çok sıra dışı bir şey ve daha çok boğulmanın yol açtığı ölümlerde görülüyor." ifadesini kullandı.

- "50 yıllık meslek hayatımda böylesini hiç görmedim"

Michael Baden, o gece intihar riskine karşı Epstein'ı her yarım saatte kontrol etmesi gereken iki gardiyanın uyuyakalması ve güvenlik kameralarının da arızalanmasının cinayet şüphesini güçlendirdiğini dile getirdi.