ABD'li milyarder hakkında kız çocuklarına cinsel istismar davası

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanacak.

Fransa'nın başkenti Paris’ten özel uçağı ile dönerken New Jersey’deki Teterboro Havaalanı'nda hafta sonu gözaltına alınan ve savcılığın talebi doğrultusunda Manhattan’daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'ne konulan Epstein'in durumuna ilişkin federal savcılıktan açıklama yapıldı.

New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman, açıklamada, Epstein’in en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca genç kıza cinsel istismar ile fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanacağını belirtti.

Breman, Epstein’in "kurbanlarını kasıtlı olarak reşit olmayan kızlardan seçtiğini, kurbanlarına, başka kızlar da getirmeleri için ayrıca para ödediğini" kaydederek, "Epstein, New York ve Palm Beach’te de cinsel istismar amaçlı 18 yaş altı kızlardan oluşan geniş bir ağ oluşturdu." ifadesini kullandı.

Epstein'in ilk defa hakim karşısına çıkacağı perşembe gününe dek hapiste kalacağı ve suçlu bulunması halinde 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Federal savcıların, ünlü milyarder için yapılacak kefalet taleplerinin de reddedilmesini istediği basında çıkan haberlerde yer aldı.