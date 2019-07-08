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ABD'li milyarder hakkında kız çocuklarına cinsel istismar davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 22:15 | Son Güncelleme

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ile fuhuş ağı oluşturma suçlarından yargılanacak

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanacak.

Fransa'nın başkenti Paris’ten özel uçağı ile dönerken New Jersey’deki Teterboro Havaalanı'nda hafta sonu gözaltına alınan ve savcılığın talebi doğrultusunda Manhattan’daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'ne konulan Epstein'in durumuna ilişkin federal savcılıktan açıklama yapıldı.

New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman, açıklamada, Epstein’in en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca genç kıza cinsel istismar ile fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanacağını belirtti.

Breman, Epstein’in "kurbanlarını kasıtlı olarak reşit olmayan kızlardan seçtiğini, kurbanlarına, başka kızlar da getirmeleri için ayrıca para ödediğini" kaydederek, "Epstein, New York ve Palm Beach’te de cinsel istismar amaçlı 18 yaş altı kızlardan oluşan geniş bir ağ oluşturdu." ifadesini kullandı.

Epstein'in ilk defa hakim karşısına çıkacağı perşembe gününe dek hapiste kalacağı ve suçlu bulunması halinde 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Federal savcıların, ünlü milyarder için yapılacak kefalet taleplerinin de reddedilmesini istediği basında çıkan haberlerde yer aldı.

Epstein, 2008'de Florida mahkemesinde yine benzer suçlamalarla yargılanmış, şu an ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Çalışma Bakanı olan o dönemin Miami Başsavcısı Alexendar Acosta ile varılan anlaşma gereği, hakkındaki "fuhşa teşvik" suçlamalarını kabul ederek "hafif bir ceza" olarak değerlendirilen 13 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

66 yaşındaki yatırım fonu yöneticisi milyarder Epstein’ın aralarında Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

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Jeffrey Epstein kız çocuklarını taciz etme ve seks trafiği New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman

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