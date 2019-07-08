ABD'li milyardere ikinci cinsel istismar suçlaması

Donald Trump gibi politikacılara yakın bir isim olan Epstein, daha önce 13 ay hapis cezası almıştı.Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) üst düzey siyasetçiler ve ünlülerle yakın ilişkisi olan yatırım fonu milyarderi Jeffrey Epstein, onlarca genç kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

66 yaşındaki Epstein, Fransa'nın başkenti Paris'ten ABD'ye dönüşünde New Jersey'deki Teterboro Havalimanı’ndaki özel jetinde gözaltına alındı.

Mağdurların en küçüğü 14 yaşında

New York Bölge Mahkemesi’ne sunulan suç duyurusunda Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı ile suçlanıyor. Suç duyurusunda "Epstein, Manhattan-New York, Palm Beach-Florida'daki evlerinde onlarca reşit olmayan kız çocuğunu cinsel olarak istismar etti" ifadesi yer alıyor. Genç kızlardan arkadaşlarını da çağırmasını istediği öne sürülen Epstein'ın istismar ettiği mağdurlardan en küçüğünün 14 yaşında olduğu belirtiliyor.

Federal ajanların Epstein'in evinde yaptığı aramalar sırasında da genç kızlara ait çıplak fotoğrafların bulunduğu açıklandı.