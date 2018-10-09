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ABD'li mühendis, organlarıyla 3 hastaya can olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 03:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da denizde boğulma tehlikesi geçiren, tedaviye alındığı hastanenin yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşen ABD'li mühendis Carlos Fernando Lopez'in (33) bağışlanan organları, 3 hastayı hayata bağlayacak.

ABD'li mühendis, organlarıyla 3 hastaya can olacak

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da denizde boğulma tehlikesi geçiren, tedaviye alındığı hastanenin yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşen ABD'li mühendis Carlos Fernando Lopez'in (33) bağışlanan organları, 3 hastayı hayata bağlayacak.
Aksu ilçesi Kundu Oteller Bölgesi'nde arkadaşlarıyla tatil yapan Carlos Fernando Lopez, 22 Eylül'de plaj bölgesinde denize girdi. İskeleden atlayan Lopez, deniz tabanına çakıldı. Carlos Fernando Lopez, boyun travması sonucunda boğulma tehlikesi geçirdi. Lopez, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. Çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülen Carlos Fernando Lopez'in, bugün beyin ölümü gerçekleşti.
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde yaşayan babası Manuel Rodrigez ve halası Maria Cruz durumun bildirilmesi üzerine Antalya'ya geldi. Baba ve halası, beyin ölümü gerçekleşen Lopez'in çok iyiliksever biri olduğunu, ehliyetinde organ bağışçısı yazdığını belirterek, organlarını bağışladı. Carlos Fernando Lopez'in iki böbreği ve karaciğerinin Antalya'da özel bir hastanede organ bekleyen hastalara nakledileceği öğrenildi.
Eşi Bertha Lopez'in Antalya'ya gelemediğini ifade eden Manuel Rodrigez, "Carlos, ABD Deniz Kuvvetleri'nde subay olarak görev yapıyordu. Afganistan'da görev yaparken içinde bulunduğu helikopter düştü ve bu kazada kurtulan iki askerden biriydi. Ardından ordudan ayrılıp mühendislik yapmaya başladı. ABD'de yaşanan kasırgalarda da görev alıp hayat kurtarmıştı. Fakat hayatı tatil yaptığı sırada son buldu, çok üzüntülüyüz" dedi.
Carlos Fernando Lopez'in cenazesi, işlemlerinin ardından, Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'ye gönderilecek.

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ABD'li mühendis, organlarıyla 3 hastaya can olacak

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