ABD'li Müslüman kanaat önderinden Amerikan basınına "Türkiye" tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, ABD basınının, terör örgütü YPG/PKK'yı "Kürt ortaklarımız" olarak nitelendirmesini ve Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmasını sert bir dille eleştirdi.

Cemal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD basınının Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı çıkan haberlerine tepki gösterdi.

Türkiye'nin uzun yıllardır ABD'nin müttefiki olduğuna işaret eden Cemal, "'İlerlemeci' basının, PKK, PYD ve YPG gibi terör gruplarına karşı 'ulusal çıkarlarını' korumak isteyen Türkiye'ye saldırması çok tuhaf. Türkiye yıllardır bizim müttefikimiz, onların üslerini kullandık. Türkiye, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor ve onları koruyor. Gerçek müttefikimiz kim?" ifadesini kullandı.

- "YPG ve PYD ile dost olduk"

Cemal, Suriye'deki "sahte ilerlemeci gündemin" Suriyelilerin yok olmasından başka bir işe yaramadığını ifade ederek, "Kırmızı çizgiyi yeşil çizgi yaptık ve Suriye rejiminin kendi insanının katletmesine izin verdik, aynı zamanda PKK ilişkili terör örgütleri YPG ve PYD ile dost olup kol kola girdik. Bu kimin çıkarına oldu?" görüşünü paylaştı.