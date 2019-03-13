ABD'li Müslüman siyasetçilerden Trump'a Suudi Arabistan tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, ABD yönetiminin, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini görmezden gelerek bu ülkeye silah satmayı sürdürmesine tepkide bulundu.

Filistin asıllı Tlaib ve Somali asıllı Omar, konuya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Tlaib, Trump'ın, Kongreye gönderdiği 2020 bütçe tasarısında Medicare (65 yaş üzerindekilere sağlık sigortası) ve Obamacare kapsamında yoksul Amerikalılara sağlanan devlet desteği Medicaid'e ayırdığı ödeneği azaltırken, Suudi Arabistan'a silah satılmasına tepki gösterdi.

Tlaib, "Trump'ın Medicare ve Medicaid'i kesmeyeciği yönündeki sözünü hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o sözü tutmadı. Onun yerine Lockheed Martin'i (ABD savunma sanayi firması) ve füze almak isteyen Suudileri tercih etti." ifadelerini kullandı.

Tlaib'in açıklamasını Twitter hesabından paylaşan Omar ise şunları belirtti:

"Suudi Arabistan, sürekli olarak en çok insan hakları ihlali yapan ülkeler sıralamasında arasında yer aldığı gibi, Yemen'deki kıtlık ve kolera salgınından da sorumludur. Yine de ABD yapımı silahların en büyük alıcısı. Donald Trump, neden insan hakları savunucuları yanında yer almak yerine silah üreticilerini seçiyor?"