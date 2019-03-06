ABD'li Müslüman vekil Omar, Dış İlişkiler Komitesinde kalacak

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, İsrail konusundaki açıklamaları ile gündeme gelen Müslüman vekil Ilhan Omar'ın komiteden çıkarılmayacağını duyurdu.

Komite Başkanı Engel, Omar'ın İsrail'e yönelik açıklamaları sebebiyle üyesi olduğu komiteden çıkarılmasına yönelik çağrılara cevap verdi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Engel, Omar'ın komiteden çıkarılmasının "aklında olan bir şey olmadığını" söyledi.

Engel, "Ayrıca bu sadece bana bağlı değil. Liderlik tarafından yapılan bir şey. Fakat bunun durumu daha da kötüleştirmek dışında ne yapacağını bilmiyorum. Amacım anti-semitizmi bitirmek, insanları cezalandırmak değil." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Engel, Omar'ın hafta sonunda yaptığı, "Bu ülkede NRA (Ulusal Tüfek Derneği), fosil yakıt ve ilaç şirketlerinin etkisinden bahsedebilirken, politikamızı etkileyen güçlü bir lobiden (İsrail lobisi) neden bahsedemeyeceğimi sormak istiyorum." açıklamasına tepki göstererek, Omar'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi.