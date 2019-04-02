ABD'li Müslümanlardan Kongrede lobi çalışması

ABD'de yaşayan Türk toplumunu temsilen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Günay Evinch ve diğer yetkililer de ziyaretlerde yer aldı.

Ziyaretlere Amerikan Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) başta olmak üzere Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA), Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika Müslüman Ümmeti Toplumu (MUNA) gibi önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İki gün sürecek program kapsamında farklı eyalet temsilcilerini makamlarında ziyaret eden Müslüman temsilciler, hem sorunlarını birinci elden vekillerine aktarma hem de çeşitli konulardaki hassasiyetlerini dile getirme imkanı buldu.

WASHINGTON (AA) - ABD'li bazı Müslüman ve Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, sorunlarını dile getirmek ve vekilleriyle yüz yüze görüşmek amacıyla ABD Kongresinde lobi çalışması gerçekleştirdi.

- "Her yıl momentum artıyor"

Etkinlikler için Kongreye gelen Amerikan Müslüman Organizasyonlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada çalışmanın amacını anlattı.

Cemal, "Her yıl giderek artan bir momentumla ülkenin farklı yerlerinden etkinliğe katılan aktivistler sayesinde hem Müslüman toplum hem de ülke için önemli olan meseleleri gündeme getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ağırlıklı olarak Müslümanlara vize yasağı, göçmen reformu ve Müslüman hakları konularını gündeme taşıdıklarını belirten Cemal, ABD yönetimi nezdinde de bu konuları gündemde tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

- "FETÖ Amerika'daki Türkleri temsil etmiyor"

TASC Eşbaşkanı Evinch ise Amerikalı Müslümanlar ile hem senatörleri hem de Temsilciler Meclisi üyelerini ziyaret ederek ajandalarında yer alan tüm konuları açık bir şekilde konuştuklarını anlattı.

Evinch, "Burada Türklere ve Türkiye'ye karşı muazzam bir sevgi ve saygı var, bunu Amerikalı Müslümanlar arasında net bir şekilde görebiliyorsunuz." ifadesini kullandı.