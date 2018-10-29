ABD'li Müslümanlardan sinagog saldırısı kurbanlarına yardım

WASHINGTON (AA) - ABD'li Müslümanlar, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde düzenlenen sinagog saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin aileleri için yardım kampanyası başlattı.

Ülkenin önde gelen Müslüman derneklerinden ABD Müslüman Kuruluşları Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD Müslüman Kuruluşları Konseyinin açıklamasında, saldırı kınandı ve özellikle dini gruplara karşı güdülen nefret ve Pittsburgh'taki saldırıyı tetikleyen Yahudi karşıtlığının reddedildiği vurgulandı.

Konseyin açıklamasında, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bu saldırıda yaralanan ve bu kötü haberden ötürü sarsılan Yahudi toplumunun, düşüncemiz ve dualarımızda olduğunu belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyı, "hain ve korkakça" olarak nitelendiren CAIR'in Pittsburgh Sorumlusu Safdar Khwaja ise, komşu oldukları ve birçok kez ziyaret ettikleri sinagoga yapılan saldırının, son derece rahatsız edici ve korkutucu olduğunu belirtti.