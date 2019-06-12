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ABD'li müsteşardan Türkiye'ye "terörle mücadele" ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 18:30 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, Türkiye'yi ziyaret ederek, yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareket alanlarının kısıtlanması ve PKK, El Kaide ve DAEŞ ile mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, Türkiye'ye ziyaret ederek, birtakım resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sales'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Terörle Mücadele Koordinatörü Sales'in bu hafta içinde Ankara'ya giderek Türk yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmelerde, yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareket alanlarının kısıtlanması ve PKK, El Kaide ve DAEŞ ile mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Nathan Sales Terörle Mücadele Türkiye

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