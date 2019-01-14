ABD'li müsteşarın Lübnan temasları

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD, Orta Doğu'da kapsamlı adil barış sürecini destekledikçe ülkesinin rahat ettiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesinde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale'yi başkent Beyrut'ta kabul etti.

Lübnan'ın huzuru için Orta Doğu'daki barış sürecinin önemini belirten Avn, Washington yönetimi kapsamlı adil barış sürecine destek verdiği müddetçe Lübnan'ın rahatladığını ve güney sınırında sükunetin hakim olduğunu belirtti.

Avn, Lübnan-İsrail sınır hattındaki tartışmalı bölgeye de işaret ederek, "Güneydeki sınırları belirleme sürecince gecikme oldu ancak yeniden başlamasını umuyoruz." dedi.

Ülkedeki istikrar ve güvenliğin korunması amacıyla ABD'nin Lübnan ordusuna verdiği desteklere de değinen Avn, küresel krizlerin yanı sıra bölge ülkelerinde ve özellikle de Suriye'deki iç savaştan dolayı Lübnan'ın ekonomik ve mali zorluklar yaşadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, üretim sektörünü güçlendirme ve yolsuzluğun önüne geçerek mali ve ekonomik birtakım reformlara gideceklerini ifade etti.