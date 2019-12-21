HABER

ABD'li öğretmen "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 21:00 | Son Güncelleme

İsmi açıklanmayan tarih öğretmeninin daha önce de benzer iddialarla açığa alındığı ve 13 Aralık'ta görevine döndüğü belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de bir tarih öğretmeni, ırkçı söylemlerde bulunduğu ve "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı.

ABD basınına göre, California eyaletindeki bir ortaokulun bazı öğrencileri, tarih öğretmenlerinin ders sırasında ırkçı söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Öğretmenin Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerine destek verdiğini belirten öğrenciler, bu kişinin "köleliği geri getirmek istiyorum" dediğini aktardı.

Öğrencilerinin yüzde 70'i Latin ve Afrika kökenlilerden oluşan okulda görev yapan öğretmen açığa alındı.

İsmi açıklanmayan öğretmenin daha önce de benzer iddialarla açığa alındığı ve 13 Aralık'ta görevine döndüğü kaydedildi.

Karnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdiKarnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdi
Robin Hood bu kez de Üsküdar Kuleli'de ortaya çıktıRobin Hood bu kez de Üsküdar Kuleli'de ortaya çıktı
Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik ettiPolis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ırkçılık öğretmen

En Çok Okunan Haberler

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

İdlib'de saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

Saldırılardan kaçan Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.