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ABD'li oyuncu Baldwin'e öfke kontrolü cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:11 | Son Güncelleme

Mahkeme, otoparkta bir kişiyi yumruklayan ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in öfke kontrolü tedavisi görmesine ve 120 dolar ceza ödemesine karar verdi

New York'ta otoparkta bir kişiyi yumrukladığı iddiasıyla yargılanan ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in öfke kontrolü tedavisi görmesine ve 120 dolar ceza ödemesine karar verildi.

Kasım ayında New York'taki bir otoparkta tartıştığı kişiye yumruk atmakla suçlanan Baldwin, bugün hakim karşısına çıktı.

Olayın ardından hakkındaki suçlamaları reddeden Baldwin, mahkemede suçlamaları kabul etti.

Mahkeme, Baldwin'in öfke kontrolü tedavisi görmesine ve 120 dolar ceza ödemesine karar verdi.

Oyunca Baldwin, 27 Mart'a kadar kısa süreli öfke kontrolü tedavisi alarak belgelerini mahkemeye sunacak.

Baldwin ve avukatı, mahkeme salonundan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit ettiği ''Saturday Night Live'' programındaki performansıyla televizyon dünyasının en önemli ödülleri sayılan Emmy Ödülü'nü kazanan 60 yaşındaki komedyen ve oyuncu Baldwin, 2014 yılında da ''kamu düzenini bozan davranış sergilemekten'' gözaltına alınmıştı.

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