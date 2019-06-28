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ABD’li oyuncu Steven Seagal Türkiye’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:04 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu, yapımcı ve yönetmen Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye’nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak İstanbul’a geldi.Rol aldığı aksiyon filmleriyle dünyada adından söz ettiren ABD’li oyuncu, yapımcı ve yönetmen Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye’nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak İstanbul’a geldi.

ABD’li oyuncu Steven Seagal Türkiye’de

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu, yapımcı ve yönetmen Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye’nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak İstanbul’a geldi.

Rol aldığı aksiyon filmleriyle dünyada adından söz ettiren ABD’li oyuncu, yapımcı ve yönetmen Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye’nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak İstanbul’a geldi. 2016 yılında Rus vatandaşlığına geçen Seagal, Türk Hava Yollarının Moskova’dan havalanan tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı’nda indi. Seagal’ı VIP Salonu’nda, TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ve TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat karşıladı.

Türkiye’deki ziyarete ilişkin değerlendirme
Havalimanında basın mensuplarına ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan ünlü aktör Seagal, 2014 yılından sonra ikinci kez Türkiye’ye geldiğini ifade ederek Türkiye’de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Kardeş ülke Türkiye’de yapacakları projelerin kendisi açısından büyük bir deneyim olacağını kaydeden Seagal, Suriye’deki iç savaştan kaçan bir ailenin Yunanistan’a geçmeye çalıştığı sırada bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin yaşadıklarını anlatacak filmde yer alıp almayacağına ilişkin bir soruya "Henüz bu filmle ilgili olarak bir şey bilmiyoruz, daha sonra konuşacağız" yanıtını verdi.

“Çeşitli ziyaretler yapmak için İstanbul’da”
Ünlü aktörün ziyaretine ilişkin bilgiler veren TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ise, “Derneğimizin davetlisi olarak ülkemize gelen Steven Seagal’a öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Kendisi Amerika’nın ünlü aktörlerinden bir tanesi ama aynı zamanda da Rusya’da insani elçi olarak özel özel görev alan bir arkadaşımız. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye’de yaşanan hadiseleri yerinde görmek, bu doğrultuda çeşitli ziyaretler yapmak için İstanbul’da. Salı günü bütün detayları bir basın toplantısıyla açıklayacağız. Nasip olursa Çarşamba günü, ayın üçünde de Cumhurbaşkanına bir ziyaret yapacağız” ifadelerine yer verdi.

ABD’li oyuncu Steven Seagal Türkiye’de

ABD’li oyuncu Steven Seagal Türkiye’de

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