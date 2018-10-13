ABD'li papaz Brunson ülkesine Almanya üzerinden dönüyor

Bugün Washington’da Brunson’ı kabul etmesi beklenen Trump, papazın serbest bırakılması için Türkiye ile "anlaşma yok" dedi.İki yılı aşan tutukluluğun ardından serbest bırakılan ABD'li papaz Andrew Brunson, ülkesine dönmek üzere askeri uçakla Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk olarak Almanya'ya geldi. Cuma gecesi Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ramstein askeri üssüne inen papaz Brunson ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell tarafından karşılandı.

Büyükelçi Grenell Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Papaz Brunson ve eşine yakıt ikmali için indikleri Almanya’da karşıladığını" belirterek, Brunson’ın "yakında evinde" olacağını ifade etti. Grenell, Brunson’a ABD bayrağı hediye ettiğini ve onun bayrağı "hemen öptüğünü" aktardı.

Papaz Brunson’ın avukatı Cem Halavurt’un verdiği bilgilere göre, Brunson’ın uçağı Ramstein'nın ardından doğrudan ABD'ye gidecek.

Brunson'ın yerel saatle öğle üzeri Washington yakınlarındaki Andrews askeri üssüne ineceği tahmin ediliyor. Brunson’ın ABD’ye ulaşmasının ardından Başkan Donald Trump tarafından kabul edilmesi bekleniyor.