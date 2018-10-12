HABER

ABD'li papaz Brunson yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 06:22 | Son Güncelleme

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, yargılandığı davanın duruşması için evinden ayrıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson yargılanmak üzere Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Brunson evinden çıktığı sırada yoğun güvenlik önlemi aldı.

Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılacak.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Rahip Brunson için kritik gün! 4. kez hakim karşısına çıkacakRahip Brunson için kritik gün! 4. kez hakim karşısına çıkacak
Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brunson din adamı duruşma izmir

En Çok Okunan Haberler

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Sibel Can söyledi İbrahim Tatlıses ağladı! Aşıksın İbrahim bey, var sende bir şeyler'

Sibel Can söyledi İbrahim Tatlıses ağladı! Aşıksın İbrahim bey, var sende bir şeyler'

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 12 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Rahip Brunson için kritik gün! 4. kez hakim karşısına çıkacak

Rahip Brunson için kritik gün! 4. kez hakim karşısına çıkacak

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Cemal Kaşıkçı’nın sırrını akıllı saatten kaydedilen bu ses kaydı çözecek

Cemal Kaşıkçı’nın sırrını akıllı saatten kaydedilen bu ses kaydı çözecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.