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ABD’li Perakende İlaç Zinciri Zantac Satışını Durdurdu

29.09.2019 22:41 | Son Güncelleme

Perakende ilaç zinciri CVS’in ve sağlık sigortası Aetna’nın da sahibi olan CVS Health Corporation şirketi mide yanması tedavisinde kullanılan Zantac adlı ilacın satışına devam etmeyeceğini açıkladı

ABD’li Perakende İlaç Zinciri Zantac Satışını Durdurdu

Perakende ilaç zinciri CVS’in ve sağlık sigortası Aetna’nın da sahibi olan CVS Health Corporation şirketi mide yanması tedavisinde kullanılan Zantac adlı ilacın satışına devam etmeyeceğini açıkladı.

Firma, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Zantac’ın içinde genotoksik kanserojen etkisi olan NDMA izine rastlamasının ardından mide asidini azaltan kendi markası altında satılan ve ranitidin içeren diğer bazı ilaçların satışını da durdurma kararı aldı.

CVS’ten yapılan açıklamada FDA’nın incelemelerini sürdürdüğü sırada ilacın satışının durdurulmasının önlem amaçlı olduğu belirtildi.

CVS tarafından yapılan açıklamada bu ilaçların geri toplanmadığı ve FDA’nın hastalara şimdilik raniditin içeren ilaçları almayı durdurmaları uyarısı yapmadığının altı çizildi.

İsviçreli ilaç firması Novartis ise geçen hafta ABD ve Avrupa’da ilaç regülasyonu yapan kurumların incelemesine takılmasının ardından Amerika ve Kanada’nın da aralarında olduğu tüm piyasalara Zantac dağıtımını durdurduğunu açıklamıştı.

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