HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li Pilot ve Uçuş Görevlilerinden Çin’e Uçuşların Durdurulması Çağrısı

ABD'li Pilot ve Uçuş Görevlilerinden Çin’e Uçuşların Durdurulması Çağrısı

31.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü ile ilgili olarak ‘Küresel acil durum’ ilan etmesinin ardından pilotlar ve uçuş görevlileri Çin’e uçuşların durdurulmasını talep ediyor. Amerikan havayolu şirketi American Airlines pilotları da uçuşların askıya alınması için dava açtı

ABD'li Pilot ve Uçuş Görevlilerinden Çin’e Uçuşların Durdurulması Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona Virüsü salgınıyla ilgili olarak ‘Küresel acil durum’ ilan etmesinin ardından pilotlar ve uçuş görevlileri Çin’e uçuşların durdurulmasını talep ediyor. Amerikan havayolu şirketi American Airlines pilotları da hukuki yola başvurarak uçuşların askıya alınması için dava açtı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, birkaç hafta içinde 22 ülkede yaklaşık 10 bin vakanın görüldüğü ve 213 kişinin ölümüne neden olan Corona Virüsü karşısında Amerika, İngiltere ve Kanada da dahil birçok ülke vatandaşlarına Çin’e seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘küresel kriz’ olarak nitelendirdiği salgın havayolları yetkililerini de harekete geçirdi.

American Airlines pilotlarını temsil eden Müttefik Pilotlar Derneği (APA), firmanın merkezi olan Texas’ta dava açarak ‘Corona Virüsü’nün oluşturduğu ciddi ve hala net olarak bilinmeyen sağlık tehditleri’ karşısında yetkilileri adım atmaya çağırdı.

American Airlines uçuş görevlileri sendikası yetkilileri de yazılı bir açıklamayla davaya destek verdiklerini belirtti ve ABD yönetimini ‘dikkatli hareket edip Çin’e giden ve Çin’den gelen tüm uçuşları askıya almaya’ çağırdı.

Amerika’nın Çin’e en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu firması United Airlines da Çarşamba günü yayınladıkları bir bildiride pilotların sağlıkla ilgili endişeleri olmaları halinde Çin’e uçuş gerçekleştirmeyi reddederek ücretsiz izin talep edebileceklerini bildirmişti.

Air France, KLM, British Airways, Lufthansa ve Virgin Atlantic gibi farklı ülkelerden birçok havayolu firması Çin uçuşlarını askıya almış durumda.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklamasıÇin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere bayrağı AB kurumlarından indirildi

İngiltere bayrağı AB kurumlarından indirildi

Trump'ın Florida'daki tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Trump'ın Florida'daki tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Son dakika! Wuhan'daki Türkler havalimanına ulaştı

Wuhan'daki Türkler havalimanına ulaştı

Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklaması

Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklaması

Rusya'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi

Rusya'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi

Genç, kanserden ölen babasının son hediyesi nedeniyle gözyaşlarına boğuldu!

Kanserden ölen babasının son hediyesiydi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.