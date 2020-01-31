ABD'li Pilot ve Uçuş Görevlilerinden Çin’e Uçuşların Durdurulması Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona Virüsü salgınıyla ilgili olarak ‘Küresel acil durum’ ilan etmesinin ardından pilotlar ve uçuş görevlileri Çin’e uçuşların durdurulmasını talep ediyor. Amerikan havayolu şirketi American Airlines pilotları da hukuki yola başvurarak uçuşların askıya alınması için dava açtı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, birkaç hafta içinde 22 ülkede yaklaşık 10 bin vakanın görüldüğü ve 213 kişinin ölümüne neden olan Corona Virüsü karşısında Amerika, İngiltere ve Kanada da dahil birçok ülke vatandaşlarına Çin’e seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘küresel kriz’ olarak nitelendirdiği salgın havayolları yetkililerini de harekete geçirdi.

American Airlines pilotlarını temsil eden Müttefik Pilotlar Derneği (APA), firmanın merkezi olan Texas’ta dava açarak ‘Corona Virüsü’nün oluşturduğu ciddi ve hala net olarak bilinmeyen sağlık tehditleri’ karşısında yetkilileri adım atmaya çağırdı.

American Airlines uçuş görevlileri sendikası yetkilileri de yazılı bir açıklamayla davaya destek verdiklerini belirtti ve ABD yönetimini ‘dikkatli hareket edip Çin’e giden ve Çin’den gelen tüm uçuşları askıya almaya’ çağırdı.