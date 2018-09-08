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ABD'li rapçi Mac Miller evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 01:31 | Son Güncelleme

ABD'li rapçi Mac Miller evinde ölü bulundu

ABD'li ünlü rapçi Mac Miller'ın, California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

ABD basınındaki haberlere göre asıl adı Malcolm James McCormick olan 26 yaşındaki rapçi Miller, evinde ölü bir şekilde bulundu. Genç rapçinin ölüm nedeninin aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklandığı belirtildi.

Miller, mayıs ayında uyuşturucunun etkisi altında araba kullandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mac Miller

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