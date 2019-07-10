HABER

ABD’li rapçiden Suudi Arabistan konserine iptal

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

ABD’li rap sanatçısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan’daki konserini iptal etti.ABD’li rap sanatçısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 18 Temmuz’da Cidde Dünya Festivali kapsamında vereceği konseri iptal etti.

ABD’li rap sanatçısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan’daki konserini iptal etti.
ABD’li rap sanatçısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 18 Temmuz’da Cidde Dünya Festivali kapsamında vereceği konseri iptal etti. ABD’li sanatçı ABD’li sanatçı Suudi Arabistan’daki kadın hakları ve eşcinsel LGBT topluluğuna destek amacıyla böyle bir karar aldığını ifade etti. Minaj, konuya ilişkin açıklamasında “Dikkatlice düşündükten sonra Cidde Dünya Festivali kapsamında planlanan konserimi gerçekleştirmeme kararı aldım. Suudi Arabistan’daki hayranlarıma şomu sunmaktan başka bir şey istemezken kadın haklarına, LGBT topluluğuna ve ifade özgürlüğüne destek vermenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
Öte yandan ünlü sanatçı, söz konusunda daha iyi eğitmek istediğini söyledi.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkede reform kararının ardından çeşitli atılımlar gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Cidde ev sahipliğinde yapılması planlanan Dünya Festivali de bu reform çabaları kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bir organizasyon.
Cuma günü, ABD merkezli İnsan Hakları Vakfı, Minaj’a mektup göndererek 18 Temmuz’daki konserini iptal etme çağrısında bulunmuştu. Vakıf gönderdiği mektubunda, “rejimin parasını kabul etmemesi" tavsiyesinde bulunmuştu.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Koray Avcı Batum’da konser verecekKoray Avcı Batum’da konser verecek
Emre Kaya: "Önce Murat Dalkılıç evlenir"Emre Kaya: "Önce Murat Dalkılıç evlenir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.