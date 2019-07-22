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ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 19:01 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yardıma ihtiyacı olan çocuklara sanatla terapi uygulayan ABD’li ressam Timothy Lomas, Türkiye’de devlet koruması altındaki engelli çocuklara "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında Muğla’nın Fethiye ilçesinde resim eğitimi verdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ndeki orta ve hafif düzeyde zihinsel engelli 32 birey resim yaptı.

Dünya genelinde yardıma ihtiyacı olan çocuklara sanatla terapi uygulayan ABD’li ressam Timothy Lomas, Türkiye’de devlet koruması altındaki engelli çocuklara "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında Muğla’nın Fethiye ilçesinde resim eğitimi verdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ndeki orta ve hafif düzeyde zihinsel engelli 32 birey resim yaptı. Özel çocuklara farklı teknikler kullanarak hayal güçleriyle resim yapabileceklerini anlatan Lomas, atölye çalışmasında çocuklarla denizi betimleyen bir duvar resmi çizdi.
Timothy Lomas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanında özel bireylerle sanat atölyeleri icra etiklerini söyledi. Herkesin parmak izi özel olduğu için projenin sembolünü parmak izi olarak belirlediklerini dile getiren Lomas, “Temel amacımız özel çocuklarla bu atölyeleri gerçekleştirip kültürel değişimi sağlamak ve çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. Çocuklarla iki farklı çalışma yaptık. Yaptıkları portreler ve birlikte yaptığımız büyük duvar resmimiz. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye’de beni çok iyi karşıladılar. Buradan kalbim dopdolu ayrılacağım” diye konuştu.
Türkiye’de dördüncü kez bulunduğunu, Fethiye’ye ise ilk kez geldiğini belirten Lomas, çocukların çok heyecanlı olduğunu vurguladı.
Amerikalı sanat eğitmeni Timothy Lomas tarafından resim eğitimi verilen engelli bireylerin duygularını, düşüncelerini, iç dünyalarını renkler, biçimler ve çizgilerle bir oyun atmosferi içinde ifade etmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"

ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"
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