ABD’li sağlık görevlileri: Durumu kritikleşenler yalnızca yaşlılar değil

Sağlık görevlilileri genç ve sağlıklı hastaların durumunun da bir anda kötüleşebildiğini aktarıyor.ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Reuters verilerine göre, ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı Çarşamba günü itibarıyla 14 bin 700'ü aştı. Böylece ABD, İtalya'nın ardından en çok kayıp veren ikinci ülke konumuna geldi.

Salgının epidemik merkezi olan New York'ta ise aynı gün itibarıyla vaka sayısının 150 bini bulduğu açıklandı. ABD'deki toplam can kaybının üçte birini New York'ta yaşanan ölümler oluşturuyor. Eyalette görev yapan doktorlar ve hemşireler, durumu kötüleşen ve hayatını kaybeden hasta sayısındaki hızlı artıştan duydukları şok ve üzüntüyü dile getiriyor.

Sağlık görevlilileri, sanılanın aksine yalnızca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların değil, hastaneye iyi durumda gelen genç ve sağlıklıların da bir anda durumlarının kötüleşebildiğini ve yoğun bakıma alındıklarını aktarıyor. Reuters'a konuşan New York City'deki Sinai Hastanesi'nde görevli bir hemşire yaşananları şöyle özetliyor: "Hastalar iyi görünüyorlar, iyi hissediyorlar, sonra bir arkanızı dönüyorsunuz ki bilinçleri kapanmış. Artık odalarından çıkmaya bile korkar oldum."