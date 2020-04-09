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ABD’li sağlık görevlileri: Durumu kritikleşenler yalnızca yaşlılar değil

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 16:21 | Son Güncelleme

ABD’de New York başta olmak üzere koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.

ABD’li sağlık görevlileri: Durumu kritikleşenler yalnızca yaşlılar değil

Sağlık görevlilileri genç ve sağlıklı hastaların durumunun da bir anda kötüleşebildiğini aktarıyor.ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Reuters verilerine göre, ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı Çarşamba günü itibarıyla 14 bin 700'ü aştı. Böylece ABD, İtalya'nın ardından en çok kayıp veren ikinci ülke konumuna geldi.

Salgının epidemik merkezi olan New York'ta ise aynı gün itibarıyla vaka sayısının 150 bini bulduğu açıklandı. ABD'deki toplam can kaybının üçte birini New York'ta yaşanan ölümler oluşturuyor. Eyalette görev yapan doktorlar ve hemşireler, durumu kötüleşen ve hayatını kaybeden hasta sayısındaki hızlı artıştan duydukları şok ve üzüntüyü dile getiriyor.

Sağlık görevlilileri, sanılanın aksine yalnızca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların değil, hastaneye iyi durumda gelen genç ve sağlıklıların da bir anda durumlarının kötüleşebildiğini ve yoğun bakıma alındıklarını aktarıyor. Reuters'a konuşan New York City'deki Sinai Hastanesi'nde görevli bir hemşire yaşananları şöyle özetliyor: "Hastalar iyi görünüyorlar, iyi hissediyorlar, sonra bir arkanızı dönüyorsunuz ki bilinçleri kapanmış. Artık odalarından çıkmaya bile korkar oldum."

New York, halka "evde kalın" çağrısı yaparak, elzem olmayan tüm iş yerlerini kapatan 42 eyaletten biri. New York Valisi Andrew Cuomo, önümüzdeki günlerde can kayıplarının mevcut oranda devam etmesini ya da durumu kritik hastaların hayatını kaybetmesiyle sayının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Buna rağmen alınan önlemlerin meyvelerini verdiğini ve genel tablonun yeni enfekte oranlarını bir nebze de olsa kontrol altına alabilme yönünde umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

"Koronavirüs ölümlerinin sayısı kaydedilenden yüksek olabilir"

Mevcut durumda evlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının artmasının ise ABD'nin en kalabalık şehrinde koronavirüs ölümlerinin sayısının daha da yüksek olabileceğini gösterdiği yorumları yapılıyor. Vali Cuomo, "bu ihtimalin oldukça gerçekçi" olduğunu söylüyor.

Şimdiye kadar New York City'de açıklanan ölümlerin genellikle hastanelerde gerçekleşen, teyitli Covid-19 vakaları olduğu belirtiliyor. Yetkililer, pandemi döneminde evlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının ise en az 200 olduğunu tahmin ediyor.

Reuters / SÖ,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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