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ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir

06.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, okul ve yaz kamplarında koronavirüsün düşünülenden daha hızlı yayılabileceğini açıkladı.

ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), okul ve yaz kamplarında koronavirüsün başta tahmin edilenden daha hızlı yayılabileceğini açıkladı.

Kurumun ABD'nin Georgia eyaletinde bir yaz kampında koronavirüs vakaları görülmesiyle ilgili raporunda belirti görülmeyen vakaların bile Covid 19'un yayılmasında önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

Daha önce bu alanda yapılan bir dizi çalışma, çocukların nadiren birbirlerine ya da başkalarına hastalık geçirdiğine işaret ediyordu.

Yaz kampında 260 çıocuk virüs kaptı

Georgia'da 600 kişinin katıldığı bir yaz kampında 260 kişi hastalığa yakalanmıştı. 6 ila 19 yaşlarındaki kampçıların kalabalık odalarda uyuduğu kampta, koronavirüsle ilgili kurallara uyulduğu, personelin maske taktığı, çocukların ise zorunlu olmadığı için takmadığı belirtiliyor.

Eyalette bu hafta virüs taşıyan ya da hasta kişilerle teması olduğu belirtilen 260 çalışanın okullara girmesi yasaklandı.

Georgia'da okulların yakında yeniden açılması planlanıyor.

Hafta başında New York'taki öğretmenler sokağa çıkmış ve okulların açılması planlarını protesto etmişti. Öğretmenler 'Ceset torbasındayken bir şey öğretemem' yazılı dövizler taşıyordu.

'Tüm çocuklar koronavirüs riskine açık'

Rapora göre, kamptaki salgın Haziran sonlarında ortaya çıktı. Genç bir kamp görevlisinin belirtiler göstermesi üzerine 344 katılımcıya test yapıldı. Bu kişilerden 260'ının testleri pozitif çıktı.

CDC, raporda "Bulgular, kamp çalışanlarının hastalığı önlemeye yönelik tavsiyelere uymasına karşın, çocukların geceyi birlikte geçirdiği bir ortamda Sars-CoV-2'nin yüksek bir oranda tüm yaş grubundaki insanlara hızla bulaşabildiğini gösteriyor" denildi.

Raporda "Belirtili görülmeyen vakaların yaygın olduğu görüldü. Araştırmamız, tüm yaştaki çocukların Sars-CoV-2 riskine açık olduğunu ve daha önceki raporların aksine çocukların hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail'de koronavirüs vakaları görülünce 100 okul yeniden kapatıldı

Okulların Mayıs'ta açıldığı İsrail'de çocuklar arasında çok sayıda vaka görülmüştü. Daha önce salgının önlenmesi açısından başarılı bir ülke olarak gösterilen İsrail'de vakaların yeniden artmaya başlamasında okulların açılmasının etkili olduğu söyleniyor. Vakaların artmasından sonra İsrail genelinde 100 kadar okul Mayıs sonunda tekrar kapatılmış binlerce öğrenci ve öğretmen karantinaya alınmıştı.

Kudüs'teki Rehavia Listesi'nde 153 öğrenci ve 25 okul çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

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