ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), okul ve yaz kamplarında koronavirüsün başta tahmin edilenden daha hızlı yayılabileceğini açıkladı.

Kurumun ABD'nin Georgia eyaletinde bir yaz kampında koronavirüs vakaları görülmesiyle ilgili raporunda belirti görülmeyen vakaların bile Covid 19'un yayılmasında önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

Daha önce bu alanda yapılan bir dizi çalışma, çocukların nadiren birbirlerine ya da başkalarına hastalık geçirdiğine işaret ediyordu.

Yaz kampında 260 çıocuk virüs kaptı

Georgia'da 600 kişinin katıldığı bir yaz kampında 260 kişi hastalığa yakalanmıştı. 6 ila 19 yaşlarındaki kampçıların kalabalık odalarda uyuduğu kampta, koronavirüsle ilgili kurallara uyulduğu, personelin maske taktığı, çocukların ise zorunlu olmadığı için takmadığı belirtiliyor.

Eyalette bu hafta virüs taşıyan ya da hasta kişilerle teması olduğu belirtilen 260 çalışanın okullara girmesi yasaklandı.

Georgia'da okulların yakında yeniden açılması planlanıyor.

'Tüm çocuklar koronavirüs riskine açık'

Rapora göre, kamptaki salgın Haziran sonlarında ortaya çıktı. Genç bir kamp görevlisinin belirtiler göstermesi üzerine 344 katılımcıya test yapıldı. Bu kişilerden 260'ının testleri pozitif çıktı.