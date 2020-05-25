ABD’li Sağlık Yetkilisinden “Virüsü Ciddiye Alın” Uyarısı

Amerika’da Corona virüsü salgınıyla mücadelede görevli en üst düzey isimlerden Dr. Deborah Birx, ülkede hayatın normale dönmesi için atılan adımlarla birlikte, Amerikalıların hastalığı yeterince ciddiye almadıkları yönündeki endişelerini dile getirdi. Virüs yüzünden can kaybının 100 bine dayandığı ABD’de, hafta sonu sahiller ve havuzlardan halkın sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüntüler yansımıştı. Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx, Ulusal Anma Günü kapsamında Pazartesi gününü de içine alan uzun hafta sonu tatilinde sosyal mesafe kurallarına özen gösterilmesi uyarısında bulundu. Birx, belirti göstermeden hastalığı geçirenlerin farkında olmadan virüsü bulaştıracağını söyledi. "Ağustosa kadar can kaybı 140 bini aşabilir" Başkan Donald Trump, hafta sonu Twitter’da paylaştığı bir mesajda ülke genelinde vaka sayısının ve can kayıplarının azaldığı iddiasında bulundu. ​ Yeni vaka sayısı bazı eyaletlerde azalsa da her eyalette durum farklı. Yetkililer özellikle iki büyük şehirde, Los Angeles ve Chicago’da ve başkent Washington’da görülen yeni vaka sayılarının endişe verici olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Sağlık uzmanları ABD’de virüs yüzünden can kaybının Ağustos ayı başına kadar 140 bini aşabileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada eyalet valilerine ibadet yerlerinin açılması talimatını vermişti. Hukukçular Trump’un buna yetkisi olmadığını söylüyor. Birx: “Maske uyarılarını reddedenleri üzülerek izledim” Fox televizyonuna konuşan Dr. Deborah Birx, ibadet yerlerine gitmenin başka sağlık sorunları olanlar için güvenli olmayacağı uyarısı yaptı. Birx, bazı marketlerde anayasal hakları olduğu gerekçesiyle görevlilerin maske uyarılarını reddeden müşterileri üzülerek izlediğini de söyledi. Maskesiz kişilerin virüsü başkalarına bulaştıracaklarına ilişkin açık ve bilimsel kanıtlar olduğuna dikkat çeken yetkili, maskenin virüsün başkalarına bulaşmasını önlediğini belirtti. “Çift haneli işsizlik oranları seçim sırasında da devam edebilir” Salgın yüzünden 38 milyon Amerikalı’nın işsiz kaldığı ülkede işgücünün neredeyse dörtte biri son 9 hafta içinde işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Nisan ayında 14,7 olan işsizlik oranının Mayıs ayında yüzde 20’nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.