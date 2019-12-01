HABER

ABD'li sanatçı Della Miles, Şeb-i Arus'ta ilahi söyleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:59 | Son Güncelleme

 ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da 10 Aralık'ta düzenlenecek Seb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyleyecek.

Kahraman DURAK/İZMİR, (DHA)- ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da 10 Aralık'ta düzenlenecek Seb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyleyecek.
Dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun zaman aynı sahneyi paylaşan ABD'li soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Mevlana Vakfı'nın davetlisi olarak 10 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek Seb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılacak. Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled salonunda saat 14.00'te başlayacak törende Miles, hoşgörü, barış ve kardeşlik için Türkçe olarak ilahi söyleyecek. Geçen yıl Müslüman olan Miles, Eylül ayında Konya'ya gidip, burada ilahi öğrenmek için çalışmalarına başlamıştı.
'İLAHİ SÖYLEMEK RUHANİ VE MİSTİK YANIM'
Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına gidip Mehmetçiğe olan desteğini de gösteren Della Miles, "Bu ülkenin her köşesi cennet. İnsanları mükemmel ve maneviyatta da büyük hazineleri var. Bu hazinelerden biri de Mevlana ve onun felsefesidir. İşte bu felsefe ve inanç beni mistik müzikle buluşturdu. İlahi söylemek ruhani ve mistik yanım. Bunu tüm dünya ile paylaşmak istedim. Soul rock müzik ise benim vazgeçemeyeceğim sanatım. Mistik bir paylaşımla 10 Aralık'ta bir sürpriz yapacağım. Soul rock konserlerimse hız kesmeden devam edecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması! Tuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması!
Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdüUyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü
Market soyan nişanlı çift yakalandıMarket soyan nişanlı çift yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Düğün konvoyunda maganda dehşeti! 13 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Maganda dehşeti! Küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Pasaport polisinin kıyafeti değişti

O polislerin kıyafetleri değişti

Adıyaman ve Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

İki ilde uçak seferlerine sis engeli

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.