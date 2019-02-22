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ABD’li Sarai Sierra’yı öldüren Laz Ziya’nın yeniden yargılanmasına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

ABD’li Sarai Sierra’ın 2013 yılında İstanbul Sarayburnu’nda öldürülmesine ilişki dava, Yargıtayın bozma kararının ardında yeniden görülmeye başlandı.

ABD’li Sarai Sierra’ın 2013 yılında İstanbul Sarayburnu’nda öldürülmesine ilişki dava, Yargıtayın bozma kararının ardında yeniden görülmeye başlandı. Cinayeti işleyen ’Laz Ziya’ lakaplı Ziya Tasalı, "Maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim ama cinsel saldırıda bulunmadım" dedi.
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan duruşmada tutuklu sanık Ziya Tasalı ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Yargıtay bozma ilamı okundu. Mahkeme heyeti, Yargıtay tarafından sanık Ziya Tasalı’nın Sierra’yı “nitelikli kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onandığını ancak “Nitelikli cinsel saldırı ve Hırsızlık” suçundan verilen cezanın ise bozulduğunu belirtti.
Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı dava ile ilgili olarak mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açılsa da eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten savcı, sanığa bu yönde ceza verilmesini talep etti. Mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep eden cumhuriyet savcısı, sanığın 14 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Müşteki Aile ve Sosyal Politikalar avukatı Nuray Yiğit ise, bozma ilamındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini söyledi. Avukat Yiğit, cinsel saldırı eyleminin tamamlanmış olduğunu düşündüklerini, bu nedenle Yargıtay bozma kararına kısmen direnilmesini talep etti. Müşteki Bexiada Jimenez’in avukatı Ceren Şarman ise, “Yargıtay’ın üst sınırdan ceza verilmesine yönelik gerekçesine katılıyoruz. Ancak cinsel saldırı eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı yönündeki görüşüne katılmıyoruz. Biz eylemin tamamlandığı kanaatindeyiz” dedi.
“Öldürdüm ama tecavüzde bulunmadım”
Sanık Ziya Tasalı ise, “Ben maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim. Ancak cinsel saldırıda bulunmadım. Savcının aleyhe olan bölümlerini kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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