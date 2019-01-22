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ABD'li şarkıcı Chris Brown Fransa'da gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

Brown tecavüzle suçlanıyor

PARİS (AA) - ABD'li şarkıcı Chris Brown Fransa'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fransız emniyet yetkilileri, Brown ve 2 kişinin, bir kadının şikayeti üzerine dün başkent Paris'te gözaltına alındıklarını açıkladı.

Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, şikayetini Paris'in kuzeybatısında 17. yerel idareye yaptığı, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğu belirtildi.

Sony Music ise Chris Brown'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı.

Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya saldırdığı suçlamasını kabul etmişti.

Brown'un bu davayla ilgili gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti.

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chris brown Fransa gözaltı tecavüz

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