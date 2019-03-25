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ABD'li şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 23:00 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e destek mesajı

İSTANBUL (AA) - ABD'li şarkıcı Della Miles, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan ederek başkanlık kararını imzalaması ve akşam saatlerinde İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya başlaması üzerine ünlü şarkıcı, Instagram hesabından şunları kaydetti:

"Bu utanç verici ve haksız Amerikan kararından dolayı kim bilir kaç masum Filistinli çocuk ailelerinden kopacak? Golan Tepeleri'nin tek ve gerçek sahibi hiç şüphesiz Allah'tır. Allah sizinle beraber Filistin… Allah sabırlı olanları sever. Şimdi Filistin için sabırlı olmanın zamanı. Kalbim seninle atıyor Filistin."

Michael Jackson başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Miles, kısa bir süre önce ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olduğunu açıklamıştı.

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