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ABD'li şarkıcı Swift'in paylaşımının ardından seçmen kayıtlarında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı Taylor Swift'in ara seçimlerde Tennessee'de Demokrat aday Phil Bredesen'i destekleyeceğini açıklaması, ABD'de seçmen kayıtlarında büyük artışa yol açtı

WASHINGTON (AA) - Amerikalı ünlü şarkıcı Taylor Swift'in, kasım ayındaki ara seçimlerde Demokrat adaya oy vereceğini açıklaması üzerine ülkedeki seçmen kayıtlarında artış yaşandığı bildirildi.

Kariyerinde politik bir pozisyon almaktan çekinen Swif'tin sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabında, Tennessee eyaletinde Senato için Cumhuriyetçi Marsha Blackburn yerine eski Tennessee valisi Demokrat aday Phil Bredesen'i destekleyeceğini açıklaması, ülkede tartışmalara neden oldu.

ABD'de seçmen kaydı yapan "Vote.org" sitesi, 112 milyon takipçisi bulunan Swift'in paylaşımı üzerine yeni seçmen kayıtlarında büyük artış yaşandığını açıkladı.

Amerikan medyasına konuşan Vote.org İletişim Direktörü Kamari Gutherie, "Taylor Swift'in paylaşımından sonraki 24 saat için 65 bine yakın seçmen kaydı aldık." ifadesini kullandı.

Tennessee eyaleti seçmen kayıtlarındaki artışa da dikkati çeken Gutherie, ayrıca sitenin, en yoğun ziyaretçi aldığı Ulusal Seçmen Kayıt Günü'nde 304 bin 942 kişi, Swift'in pazar günkü İnstagram paylaşımından sonraki gün ise 155 bin 940 kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydetti.

Vote.org sitesinde, Tennessee'de toplam 5 bin 183 seçmen kaydı yapıldığı, bu sayının 2 bin 144'ünün iki gün içinde alındığı, kalan 2 bin 811 kaydın ise geçen ay gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Swift paylaşımında, geçmişte kadın adaylara oy verdiğini ancak Blackburn yerine Bredesen'e oy kullanacağını açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, "Her zaman insan haklarını koruyup onun için mücadele eden adaylara oyumu verdim, bu ülkede bunu hak ettiğimizi düşünüyorum." demişti.

Swift, "Bu ülkede siyahilere karşı söz konusu olan sistemli ırkçılığın ürkütücü, tiksindirici ve halen yaygın olduğuna inanıyorum. Kimi sevdikleri, cinsiyetleri ve renkleri ne olursa olsun tüm Amerikalıların onuru için mücadele etmeyecek birine oy veremem." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Swift'in bu çıkışının ardından diğer sanatçıların da benzer girişimlerde bulunması için Demokrat Parti tarafından kullanılacağı yorumları yapılıyor.

ABD'de gelecek ay düzenlenecek ara seçimlerde, Temsilciler Meclisinin tamamı, Senatonun ise üçte ikisi değişecek.

Seçimlerde Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti'nin oy oranlarının yakın olacağı ve Cumhuriyetçilerin Kongre'deki üstünlüklerini kaybedebileceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ara seçimler Demokrat Parti Taylor Swift

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