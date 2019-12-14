ABD'li Senatör Graham: "Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak"

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinin "partizan bir saçmalık" olduğunu belirterek, "Senatoya gelir gelmez hızlı bir şekilde ölecek ve hızlıca son bulmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Graham, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı "19. Doha Forumu"nda CNN televizyonuna ABD Başkanı Trump'a yönelik azil süreci hakkındaki açıklamalarda bulundu.

Azil soruşturmanın Temsilciler Meclisinde oylandıktan sonra Senatoya geleceğini hatırlatan Graham, "Senatoya gelir gelmez hızlı bir şekilde ölecek ve hızlıca son bulmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

- "Partizan bir saçmalık"

Azil sürecini "partizan bir saçmalık" olarak nitelendiren ve Senato'ya ocak ayının ortası gibi gelebileceğini kaydeden Graham, "Başkan Trump'ın bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Trump'ın yabancı hükümetlerden, Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden ve ailesini soruşturmasını talep etmesinin doğru olup olmadığı sorulan Graham, şunları söyledi: