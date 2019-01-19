HABER

ABD'li Senatör Graham: YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

ABD'li Senatör Graham: YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var ABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtları açık ve net.

ABD'li Senatör Graham: YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var

ABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz" dedi.
Ankara'da temaslarda bulunan ABD'li senatör Lindsey Graham, basın toplantısı düzenledi. Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtlarları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara bir şey borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatlarımız var ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. General Dunford'un YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması, ağır silahların alınması konusunda Türk askerleriyle çalıştığı bir plan var. Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Selen YALAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Havalimanında yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere kukla sürpriziHavalimanında yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere kukla sürprizi
Pamuk Teyze, nergis satarak okuttuğu torununa burs istiyorPamuk Teyze, nergis satarak okuttuğu torununa burs istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Bayrampaşa'da feci olay! 3 işçinin cansız bedeni bulundu

Bayrampaşa'da feci olay! 3 işçinin cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

Denizli'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürdü

Otomobili polislerin üzerine sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.