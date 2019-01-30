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ABD’li Senatör Lindsey Graham’dan Suriye açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 23:20 | Son Güncelleme

ABD’li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donal Trump ile Suriye’den çekilme kararına ilişkin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İşleri akıllıca bir şekilde yavaşlatıyoruz” dedi.ABD Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ile ABD Başkanı Donald Trump dün ABD’nin Suriye’den çekilme kararını görüştü.

ABD’li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donal Trump ile Suriye’den çekilme kararına ilişkin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İşleri akıllıca bir şekilde yavaşlatıyoruz” dedi.
ABD Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ile ABD Başkanı Donald Trump dün ABD’nin Suriye’den çekilme kararını görüştü. Karara muhalif yaklaşan ve büyük bir hata olarak gören Graham görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Başkan bana garanti verdi. Bu işi bitirdiğinden emin olacak. Ayrıca DEAŞ’ı bitireceğine dair söz verdi. Sözünü tutacak” dedi.
Lindsey Graham, Donald Trump’ın ABD askerlerinin geri çekilmesini geciktirebileceğini ima etti. “İşleri akıllıca bir şekilde yavaşlatıyoruz” sözleri ile gecikmenin sinyalini veren Graham, “Başkanın amacına başarıyla ulaşmak için yeniden değerlendirmede bulunduğumuz bir duraklama noktasındayız” dedi.
ABD kara kuvvetleri 2015 yılının sonbaharında DEAŞ ile savaşan Kürtleri eğitmek ve tavsiye vermek üzerine Barack Obama döneminde Suriye’ye küçük bir grup asker göndermişti. Geçtiğimiz günlerde ise Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı cumhuriyetçiler tarafından şiddetli muhalefet ile karşılandı. Söz konusu kararın ulusal güvenliğe zarar vereceğini söyleyen muhalifler, DEAŞ’ın yeniden aktifleşmesinden endişe duyuyor.

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