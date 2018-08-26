ABD'li senatör McCain'in hayatını kaybetmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in ailesine taziye dileğinde bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, McCain için başsağlığı dileyerek, "En derin taziye ve saygılarımı Senatör John McCain'in ailesine sunuyorum. Dualarımız ve düşüncelerimiz sizinle beraber!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi ve eşinin, McCain ailesine en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti çevrelerinde saygın yeri olan McCain için Trump ve Pence'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve kanaat önderinden de taziye açıklamaları geldi.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, yazılı açıklamasında, McCain'in Amerikan siyasetinde ayrıcalıklı yere sahip olduğunu ve kendisini her zaman minnetle anacaklarını vurguladı.

Obama'nın yardımcılığını yapan, McCain'in yakın arkadaşı Joe Biden da yazılı açıklamasında McCain'in her şeyden öte iyi bir arkadaş olduğunu ve çok özleneceğini kaydetti.