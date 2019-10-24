ABD’li Senatör: ‘Pentagon Suriye Petrolü İçin Plan Hazırlıyor’

Başkan Trump son dönemdeki açıklamalarında Suriye’deki petrol sahalarının korunacağı mesajını vermişti. Beyaz Saray’da brifing alan Senatör Graham Pentagon’un Suriye petrolünün IŞİD’in ya da İran’ın eline geçmesini önleyecek bir plan hazırladığını söyledi. ABD basınına göre Pentagon bölgeye tank ya da zırhlı araç konuşlandırabilir.

Başkan Trump Çarşamba günkü açıklamasında bir grup ABD askerinin petrol sahalarını korumak üzere ABD’de kalacağını doğrulamıştı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Beyaz Saray’da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley’den brifing aldıktan sonra gazetecilere konuştu.

Graham, “Genelkurmay, işe yarayabileceğini, IŞİD’in geri gelmesini, petrolün IŞİD’in ya da İran’ın eline geçmesini önleme imkanını bize verebileceğini düşündüğüm bir plan toparlıyor” ifadelerini kullandı.

Senatör Graham planla ilgili ayrıntı vermedi ancak planın ABD’nin Suriye’deki kritik hedeflerini karşılayacağı konusunda kendisini cesaretlendirdiğini belirtti. Graham Orgeneral Milley’nin verdiği brifinge 8-10 senatörün katıldığını söyledi.