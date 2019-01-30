ABD’li Senatör Romney: “Trump ülkeyi idare edecek karakterden yoksun”

ABD’li cumhuriyetçi senatör Mitt Romney, ABD Başkanı Donald Trump’ı sert şekilde eleştirerek, “Trump ülkeyi idare edecek karakterden yoksun” dedi.

Eski Massachusetts valisi, Cumhuriyetçilerin 2012 Başkan adayı ve Cumhuriyetçilerin yeni Utah senatörü Mitt Romney, Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde ABD Başkanı Donald Trump’ı sert ifadelerle eleştirdi. 2020’de Cumhuriyetçi partiden Trump’a karşı başkan adayı olması beklenen Romney, Trump’ı ülkenin müttefiklerini terk etmekle ve bölünmüş bir ülkeyi yönetme karakterinden yoksun olmakla itham etti.

Romney makalesinde, “Bir Başkan büyük oranda milletin toplumsal karakterini şekillendirir. Trump’ın karakteri bu konuda yetersiz kalıyor. Bir başkanın bu derece bölünmüş, kırgın ve öfkeli bir halk için gerekli karakter özelliklerine sahip olması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Senatör Romney, Trump’ın başkanlığının Aralık ayında büyük düşüş yaşadığını belirterek, Savunma Bakanı Jim Mattis ve Beyaz Saray Sekreteri John Kelly’i görevden almakla eleştirdi.

Senatör Romney makalesinde Donald Trump’ın tecrübesi az kişileri önemli makamlara ataması, ABD’nin yanında savaşan müttefiklerini terk etmesi, ABD’yi dünya ile ilişkilerinde sömürücü olarak göstermesinin başkanlığının başarısızlığını tanımladığını iddia etti.

Romney, Trump’ı vergi politikası, Çin’e karşı duruşu, muhafazakar yargıç atamalarını takdir ettiğini ancak bunların Cumhuriyetçi partinin politikaları olduğunu belirtti. Romney, “Bir başkanlık büyük bir derecede milletin karakterini oluşturur. Bir başkan bizi birleştirmeli ve bize daha iyi görüş açılarına yönlendirmeye ilham etmelidir. Bir başkan dürüstlüğün, bütünlüğün temel özelliklerinin göstermeli ve and karşılıklı saygı içinde milli birliği yükseltmelidir. Ulus olarak bize Amerikan ruhunun büyüklüğünü gösteren başkanlar nasip oldu” dedi.

