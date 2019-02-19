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ABD’li senatör Sanders Trump’ın koltuğuna aday

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 17:38 | Son Güncelleme

ABD’li Senatör Bernie Sanders 2020 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine aday olacağını duyurdu.ABD’nin Vermont eyaletinin senatörü Bernie Sanders 2020 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için adaylığını koyacağını duyurdu.

ABD’li senatör Sanders Trump’ın koltuğuna aday

ABD’li Senatör Bernie Sanders 2020 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine aday olacağını duyurdu.
ABD’nin Vermont eyaletinin senatörü Bernie Sanders 2020 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için adaylığını koyacağını duyurdu. Online platformlar üzerinden adaylığını duyuran Sanders, “Başkanlık için yarışacağım. Sizden ülkenin çeşitli yerlerinden en az 1 milyon kişinin desteklediği eşi benzeri görülmemiş tarihi kampanya için bugün bana katılmanızı istiyorum” dedi.
Donald Trump’ı ABD modern tarihindeki en tehlikeli başkan olarak adlandıran Sanders, “Bizim kampanyamız modern ABD tarihindeki en tehlikeli başkanını düşürmek, demokrat adayını genel seçimlerde yenmek ile alakalı değil. Bizim kampanyamız ülkemizi dönüştürmek ve ekonomik, sosyal, rasyonel ve çevreci prensipler üzerine bir hükumet oluşturmak ile alakalı” ifadelerini kullandı.

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